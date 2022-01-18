Всем привет инди команде нужен дизайнер для создания мобильного GUI к локаций, персонажей к простым играм, работаем по брендам трендам. Часто работаем уже с готовыми моделями и ассетами. Но для уникальности нужно будет добавлять свое., желательно ...
Дизаин внутренний страницы адаптив мобильной версий
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Дизаи внутренний адаптив
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