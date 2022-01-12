2D/3D Artist

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок706 просмотров
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Всем привет инди команде нужен дизайнер для создания мобильного GUI к локаций, персонажей к простым играм, работаем по брендам трендам. Часто работаем уже с готовыми моделями и ассетами.

Но для уникальности нужно будет добавлять свое., желательно уметь работать с блендер, пишут програмисты все в юнити.

Укажите свою почасовую ставку и сколько готовы продать нам часов в неделю.

Будьте готовы выполнить тестовое задание (оплачиваемое у тех у кого есть портфолио)

Так же ищем джуниор дизайнеров для создания шаблоных приложений, кому нужна работа пишите.

2 года назад
Khomyakov_R
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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