2D/3D Artist

Всем привет инди команде нужен дизайнер для создания мобильного GUI к локаций, персонажей к простым играм, работаем по брендам трендам. Часто работаем уже с готовыми моделями и ассетами.

Но для уникальности нужно будет добавлять свое., желательно уметь работать с блендер, пишут програмисты все в юнити.

Укажите свою почасовую ставку и сколько готовы продать нам часов в неделю.

Будьте готовы выполнить тестовое задание (оплачиваемое у тех у кого есть портфолио)

Так же ищем джуниор дизайнеров для создания шаблоных приложений, кому нужна работа пишите.