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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание работы: Лендинг на конструкторе "Платформа ЛП" под ключ — "Клатчи World Of Tanks"
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(!) Профессиональный Лендинг На Конструкторе ПлатформаЛП От 5000 Рублей (1600 Грн) — за 1-3 дня!
В чем заключаются преимущества заказать у меня?
- Опыт в веб-дизайне 3 года
- Не нужно искать фрилансера и переплачивать
- Опыт продаж физических товаров через лендинг
- Недорого
- Эффективно
- Вы легко сами можете отредактировать лендинг, если это понадобиться
- Встроенная CRM-система
- Интеграция с популярными CRM
- Возможность проводить А/Б-тесты
- Недорогие тарифные планы
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству! ;)