Описание работы: Лендинг на конструкторе "Платформа ЛП" под ключ — "Smart Часы"

---------------------------------------------

(!) Профессиональный Лендинг На Конструкторе ПлатформаЛП От 5000 Рублей (1600 Грн) — за 1-3 дня!

В чем заключаются преимущества заказать у меня?

Опыт в веб-дизайне 3 года

Не нужно искать фрилансера и переплачивать

Опыт продаж физических товаров через лендинг

Недорого

Эффективно

Какие преимущества ПлатформыЛП?

Вы легко сами можете отредактировать лендинг, если это понадобиться

Встроенная CRM-система

Интеграция с популярными CRM

Возможность проводить А/Б-тесты

Недорогие тарифные планы

И много других фишек!

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству! ;)