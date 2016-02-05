Лендинг на конструкторе "Платформа ЛП" под ключ

Добавлена
8 лет назад
670 просмотров
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Описание работы: Лендинг на конструкторе "Платформа ЛП" под ключ — "Smart Часы"

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(!) Профессиональный Лендинг На Конструкторе ПлатформаЛП От 5000 Рублей (1600 Грн) — за 1-3 дня!

В чем заключаются преимущества заказать у меня?

  • Опыт в веб-дизайне 3 года
  • Не нужно искать фрилансера и переплачивать
  • Опыт продаж физических товаров через лендинг
  • Недорого
  • Эффективно
Какие преимущества ПлатформыЛП?

  • Вы легко сами можете отредактировать лендинг, если это понадобиться
  • Встроенная CRM-система
  • Интеграция с популярными CRM
  • Возможность проводить А/Б-тесты
  • Недорогие тарифные планы
И много других фишек!

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству! ;)