diankab20

Диана diankab20

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип

    ЛоготипМы фирма которая занимается скупкой подержанных такси автомобилей . Фирма называется Garys Cars  . Директор  видит логотип фирмы в строгом / консервативном формате. Может быть буквы / что-то с автомобилем , подробнее можно обсудить при ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заказать Рекламную листовку

    Мы занимаемся покупкой подержаных такси . Нам нужна листовка для почты / соц сетейФон белый , текст черный/желтый .  В файле эскиз начертила и поместил текстом мысли, а фото это то , что у нас есть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад