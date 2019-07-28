Дизайн сертификата об окончании курса

# 1 — $ 30

Необходимо создать сертификат выпускника для проекта Школа Здравомыслия с возможностью редактирования (только PSD) каждого элемента, в том числе прислать используемые шрифты.

Использовать читабельные шрифты, оттенки фиолетового (в цвете логотипа), фон может быть каким-то неконтрастным, геометричным.

Использовать логотип и название Школы Здравомыслия.

Утверждение дизайна происходит в несколько итераций: первоначально готовится 3 варианта-наброска и клиент выбирает из них самый подходящий, после чего вносятся правки в этот вариант. После утверждения макетов все файлы передаются в формате PSD с элементами на разных слоях для возможности редактирования.

Мы ждем:

1. Ваш вариант дизайна в JPG

2. Правки в срок 1 дня.

3. После согласования передаете сертификат в формате PSD, где все элементы на разных слоях с возможностью редактирования (особенно текста!)

ТЗ в прикрепленных документах к заданию.