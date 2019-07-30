Баннер для Директа

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок209 просмотров

Необходим 1 баннер для Яндекс-директ.

Есть пример требуется сделать то же самое.

Максимальный объем файла 120 КБ 

Формат файла JPG, PNG или GIF 

Размер в пикселях 240 на 400

ТЗ по текстам отправлю. Пример как нужно сделать:

https://yadi.sk/i/8aMJPHeIU1OT9Q

6 лет назад
minus90
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад
$4
1 день
Escrow
Быстро и оперативно, все сделано круто. Спасибо, за работу!
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
6 лет назад

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