Здравствуйте сделай баннер для маркетинга в соц сетях, там котики их оставь только сам дизайн замути
Баннеры
3 Картинки:- 360х252, 560х180 , 1130 х 660
Картинки с кошками или собаками (или и теми и другими) на ферме.
Заявки фрилансеров
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