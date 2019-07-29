Добрый день, нужно сделать дизайн ком. предложения во вложение, пример КП конкурентов вся инфа будет та же, нужно сделать только СОЧНОЕ оформление моя ...
Баннер на сайт женской одежды
Размер 1140х400 пикселей
Цвет фона молочный или беж, светлого и нейтрального оттенка
Добавить с 2х фото моделей
Надпись:
BIG - голубым цветом
SUMMER - розовым цветом
SALE - желтым цветом
эти 3 слова сделать с графитовой тенью
up to 50% (50% выделить) - цвет самостоятельно подобрать под цветовую гамму баннера (предложить несколько вариантов)
Заявки фрилансеров
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