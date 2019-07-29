Баннер на сайт женской одежды

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Закрыт21 заявка320 просмотров

Размер 1140х400 пикселей

Цвет фона молочный или беж, светлого и нейтрального оттенка

Добавить с 2х фото моделей 

Надпись:

BIG - голубым цветом

SUMMER - розовым цветом

SALE - желтым цветом 

эти 3 слова сделать с графитовой тенью

up to 50% (50% выделить) - цвет самостоятельно подобрать под цветовую гамму баннера (предложить несколько вариантов)

6 лет назад
karisha_1718
Карина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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