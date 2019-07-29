Требуется отрисовка баннера размером 1070х450px для сайта http://gor-septik.ru/ Рекламный текст: Акция "-50% на доставку" 2 заказа = 1 доставка *Закажи с соседом одну доставку на двоих ...
Дизайн, коммерческого предложения
Добрый день,
нужно сделать дизайн ком. предложения
во вложение, пример КП конкурентов
вся инфа будет та же, нужно сделать только СОЧНОЕ оформление
моя группа https://vk.com/osteklenie_balkona_s
цвета - черный и красный
Заявки фрилансеров
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