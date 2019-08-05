Сделать баннер

Идея креатива. Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении. Необходимо сделать ...
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сделай баннер пожалуйста на этапы создания сайта
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