Шаблон креативов для постов и\или сторис в Instagram

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  2. Баннеры
Закрыт4 заявки214 просмотров

Добрый день, уважаемые. Задача: составить шаблон(ы) для сторис и/или постов в соц. сети Instagram под it start-up xgram .me (основная аудитория - создатели бизнеса). Критерии: стильный, минималистические шаблон для сторис и\или постов. Шаблон должен быть универсальным: для вставки фото в него, для вставки текста в него. Также должен быть соблюден стиль профиля (возможно три разных шаблона, но смотреться это должно эстетично). Еще, при вставки изображения, должен быть слой, который выравнивает цветовые настройки изображения под стиль профиля (т.е маска, которая из любых фото сделает должное под профиль) Пример, который меня бы устроил: instagram .com/chatbotx Важно: Работа отправляется в PSD формате + инструкция какие должны быть размеры для вставки изображения, как правильно располагать текст и т.д (по надобности)Про проект: Наш сайт xgram .me, там же сможете посмотреть основные цвета и стиль. (для ознакомления) Мини портрет аудитории – предприниматели, основатели магазинов, арбитражники, блоггеры возрастом от 20 до 40 лет. Прошу в вашей заявке оставить: 1. Как с вами связаться.2. Опыт работы, портфолио. 3. Предложенный вами бюджет4. Сроки.

6 лет назад
eldarov200
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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