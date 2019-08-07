нужно графически красиво оформить письмо для емэил рассылки. Сроки очень сжатые, было бы здоровое если найдется исполнитель который сможет это сделать сегодня.
Баннер 240x400 в PSD + PNG + JPG
Необходим баннер размером 240 на 400. До 2 часов дня по МСК.
На баннере будет только текст. Без логотипа и телефона.
Текст скину в ЛС. Интересует цена.
Выбранный исполнитель
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