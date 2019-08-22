Идея креатива. Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении. Необходимо сделать ...
Дизайнер на комплекты баннеров
1. Суть задачи
Необходим дизайнер для создания комплекта web-баннеров.
На данный момент необходим комплект для:
• сайта(главная страница + новости)
• инстаграма
• рассылки
На тему: приглашение на выставку
Коротко по ТЗ: создать привлекательный пригласительный баннер в настроении выставки, но с
применением фирменных элементов (шрифта, фотоматериала, логотипа). В рассылке,
новостях на сайте, инстаграме предусмотреть расположение карты с
местонахождения стенда.
2. Приоритет в выборе исполнителя
• Выбор исполнителя будем осуществлять исходя из его портфолио выполненных работ.
• Преимуществом от исполнителя будет представление примеров работ схожих с заданием.
3. Процесс работы
После выдачи технического задания исполнителю необходимо предоставить заказчику выбор хотя
бы из двух вариантов набросков.
После выбора заказчиком набросков - работа дорабатывается исполнителем.
После доработки работа предоставляется исполнителем заказчику с учетом доступного
набора бесплатных правок.
После финальных правок производится полная оплата задачи.
4. Результат
Результатом работы должны стать файлы в формате png (в соответствии требованиям из ТЗ).
5.Желательная форма общения с исполнителем – WhatsApp
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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