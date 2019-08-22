Дизайнер на комплекты баннеров

1. Суть задачи

Необходим дизайнер для создания комплекта web-баннеров.

На данный момент необходим комплект для:

• сайта(главная страница + новости)

• инстаграма

• рассылки

На тему: приглашение на выставку

Коротко по ТЗ: создать привлекательный пригласительный баннер в настроении выставки, но с

применением фирменных элементов (шрифта, фотоматериала, логотипа). В рассылке,

новостях на сайте, инстаграме предусмотреть расположение карты с

местонахождения стенда.

2. Приоритет в выборе исполнителя

• Выбор исполнителя будем осуществлять исходя из его портфолио выполненных работ.

• Преимуществом от исполнителя будет представление примеров работ схожих с заданием.

3. Процесс работы

После выдачи технического задания исполнителю необходимо предоставить заказчику выбор хотя

бы из двух вариантов набросков.

После выбора заказчиком набросков - работа дорабатывается исполнителем.

После доработки работа предоставляется исполнителем заказчику с учетом доступного

набора бесплатных правок.

После финальных правок производится полная оплата задачи.

4. Результат

Результатом работы должны стать файлы в формате png (в соответствии требованиям из ТЗ).

5.Желательная форма общения с исполнителем – WhatsApp