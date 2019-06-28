Текст и прототип для лендинга

Необходимо подготовить текст и сделать прототипдля лендинга. ВАШ образец Брифа, тех.задание и т.п.

Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нужен ТОЛЬКО прототипстраницы в фотошоп, которую

потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1-2 суток.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Строго без предоплаты, либо (позже) через FairPlay.

Оплата: через карту Сбербанка.