Текст и прототип для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок294 просмотра

Необходимо подготовить текст и сделать прототипдля лендинга. ВАШ образец Брифа, тех.задание и т.п.

Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нужен ТОЛЬКО прототипстраницы в фотошоп, которую

потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1-2 суток.

Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!

Строго без предоплаты, либо (позже) через FairPlay.

Оплата: через карту Сбербанка.

6 лет назад
ViktorIV
72 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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