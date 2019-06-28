Необходимо разработать одну страницу сайта в соответствии с прототипом . Дизайн должен быть в акварельно/ карандашной технике, в шапке сайта предполагается "карандашный" рисунок панорамы СПб и ниже 2 изображения писателей (см. прототип) . Рисунки ...
Текст и прототип для лендинга
Необходимо подготовить текст и сделать прототипдля лендинга. ВАШ образец Брифа, тех.задание и т.п.
Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нужен ТОЛЬКО прототипстраницы в фотошоп, которую
потом уже можно будет отдать дизайнеру. Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1-2 суток.
Без указания цены/сроков заявка рассматриваться НЕ будет!
Строго без предоплаты, либо (позже) через FairPlay.
Оплата: через карту Сбербанка.
Заявки фрилансеров
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