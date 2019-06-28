Дизайн поп апа для сайта + его верстка и настройка на 2-х сайтах

Есть 2 сайта по узким тематикам, для которых нужно разработать поп ап. Внутри этого всплывающего окна будет показываться арбитражный товар (для одного сайта один, для другого - другой), фото товаров есть, текст я предоставлю, ТЗ также есть, где описаны все детали данного поп апа. Отличие поп апа для одного сайта от поп апа для второго сайта только в цветах (у каждого сайта есть свои основные цвета, так что подбирать цвет не нужно).

После согласования дизайна нужно будет сверстать поп ап (доступы предоставлю к сайтам и к ftp).

После верстки нужно будет настроить его работу - через сколько секунд после захода пользователя на сайт поп ап будет появляться и на каких страницах сайта.

По дизайну - ничего сложного и навороченного не нужно, простое информационное симпатичное окно, с таймером обратного отсчета (на обоих сайтах таймеры уже есть, так что их нужно будет просто подтянуть в поп ап, верстать их с нуля не нужно), картинкой товара, названием, цена/скидка, кнопка "На официальный сайт".

Приоритет тем специалистам, которые сделают быстрее, в ближайшие несколько дней. Нужно нормальное соотношение цены, качества и скорости реализации.