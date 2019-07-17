Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен53 заявки1250 просмотров

Привет!

Нужно сделать дизайн сайта по предоставлению услуг аренды интерактивных развлечений для мероприятий - Bullet time, видеоспиннер и тд.

Есть примерное описание страниц. По сути нам нужна Главная / Детальная страница услуги / Контакты с формой обр связи

Скидывайте примеры своих работ и примерную цену

6 лет назад
ivansatana
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$180
11 дней
Анастасия отличный дизайнер! Макеты подготовлены профессионально, все по слоям, аккуратно, четко! Спасибо!
Хорошая коммуникация, быстрая оплата, от работы только положительные эмоции) Обращайтесь еще, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад