Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под ...
Дизайн сайта
Привет!
Нужно сделать дизайн сайта по предоставлению услуг аренды интерактивных развлечений для мероприятий - Bullet time, видеоспиннер и тд.
Есть примерное описание страниц. По сути нам нужна Главная / Детальная страница услуги / Контакты с формой обр связи
Скидывайте примеры своих работ и примерную цену
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