Обновление дизайна (Джумла)

Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под Джумлу и мобильная версия. Просьба не делить проект на части, т.е. я не рассматриваю только дизайнеров, или только верстальщиков, мне нужен специалист, работающий под ключ. Работаем без предоплат!