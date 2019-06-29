Обновление дизайна (Джумла)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под Джумлу и мобильная версия.  Просьба не делить проект на части, т.е. я не рассматриваю только дизайнеров, или только верстальщиков, мне нужен специалист, работающий под ключ. Работаем без предоплат! 

Joomla
6 лет назад
Snowrooms
Ольга 
51 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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