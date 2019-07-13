Создать дизайн сайта

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Завершен22 заявки521 просмотр

Архив с заданием и прототипами прикрепил к проекту.

Срок: 3 дня

6 лет назад
IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
18 часов назад
6 лет назад
$300
3 дня
Escrow
Сотрудничеством доволен на 100%. Качественная работа в кротчайшие сроки. Рекомендую!
Спасибо Игорю за проект, максимально четкое тз, минимум исправлений, моментальная оплата. Очень приятно и спокойно работать с такими людьми :)

Заявки фрилансеров

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
18 часов назад
6 лет назад
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