Добрый день! Есть дизайн страниц сайта в Figma. Нужно сделать: 1) Расставить элементы по сетке Bootstrap или похожий (для верстки без вопросов) 2) Адаптив всех странниц (мобайл, планшет) ...
Создать дизайн сайта
Архив с заданием и прототипами прикрепил к проекту.
Срок: 3 дня
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