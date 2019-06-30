Дизайн для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт56 заявок1027 просмотров

Нужно сделать дизайн лендинга геоквестов, логотип уже есть, нужно сделать 5

экранов примерно. Как стилистика нравится https://winforfun.app/

Тематика похожая как тут https://ubego.ru/

Сразу жду предложений по цене и срокам, для предварительного выбора кандидата.

И будут еще работы по лендингам

6 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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