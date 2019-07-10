Привет! нужно создать тему для вордпресс. в фотошопе сделала дизайн главной страницы сайта хочу создать интернет-магазин, но нужна помощь в этом. Нужен верстальщик, чтобы создать тему для вордпресс помогите, пожалуйста. ...
Есть дизайн в FIGMA нужно сделать адаптив страниц
Добрый день!
Есть дизайн страниц сайта в Figma. Нужно сделать:
1) Расставить элементы по сетке Bootstrap или похожий (для верстки без вопросов)
2) Адаптив всех странниц (мобайл, планшет)
3) Страницу активностей элементов
4) Попапы форм
Как выглядит дизайн, приложен файл.
Ссылка на Figmaв процессе обсуждения с исполнителем.
Выбранный исполнитель
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