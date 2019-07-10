Есть дизайн в FIGMA нужно сделать адаптив страниц

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки313 просмотров

Добрый день!

Есть дизайн страниц сайта в Figma. Нужно сделать:

1) Расставить элементы по сетке Bootstrap или похожий (для верстки без вопросов)

2) Адаптив всех странниц (мобайл, планшет)

3) Страницу активностей элементов

4) Попапы форм

Как выглядит дизайн, приложен файл.

Ссылка на Figmaв процессе обсуждения с исполнителем.

BootstrapFigma
6 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
6 лет назад
$80
4 дня
Escrow
Сделал все хорошо, макет устраивает. В целом довлен работой.
Все прошло гладко и без задержек. Спасибо)

Заявки фрилансеров

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать тему для вордпресс

    Привет! нужно создать тему для вордпресс. в фотошопе сделала дизайн главной страницы сайта хочу создать интернет-магазин, но нужна помощь в этом. Нужен верстальщик, чтобы создать тему для вордпресс помогите, пожалуйста. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт для поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего труд

    $40

    Заданиедля дизайнера: -Сайтдля поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего трудоустройства в Германии. -Вцелом по концепции плюс минус делаем похожий сайт на hiwork.ru– упартнеров не нравиться игрушечный ...

    Java
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для лендинга

    Нужно сделать дизайн лендинга геоквестов, логотип уже есть, нужно сделать 5 экранов примерно. Как стилистика нравится https://winforfun.app/ Тематика похожая как тут https://ubego.ru/ Сразу жду предложений по цене и срокам, для предварительного выбора ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн главной страницы

    Здравствуйте, нужно сделать редизайн страницы  нужно сделать чтобы он выглядел стильно и продающе. Дизайн предоставить в файле фотошопа. На все вопросы смогу ответить.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновление дизайна (Джумла)

    Уважаемые исполнители. Необходимо изменить дизайн действующих сайтов (Джумла). Не нужна разработка дизайна, нужна корректировка и полная адаптация под Джумлу. Подробное ТЗ для первого проекта в прикрепленном файле. Указывайте общую стоимость работ: изменение дизайна, адаптация под ...

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Привет! Нужно сделать дизайн сайта по предоставлению услуг аренды интерактивных развлечений для мероприятий - Bullet time, видеоспиннер и тд. Есть примерное описание страниц. По сути нам нужна Главная / ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натянуть новый дизайн с адаптивкой + оптимизировать скорость (Joomla)

    $140

    Есть сайт на Joomla, компонент каталога Virtuemart. И есть новый готовый дизайн для него в PSD. Дизайн не сказать что сложный. Задача - сверстать этот дизайн с учётом адаптива мобильных и натянуть на ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта

    $200

    Необходимо разработать уникальный дизайн главной страницы сайта. Дизайн должен быть стильным и современным, а главное - продающим. Работать нужно до полного утверждения дизайна заказчиком. Бриф в наличие.

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн поп апа для сайта + его верстка и настройка на 2-х сайтах

    Есть 2 сайта по узким тематикам, для которых нужно разработать поп ап. Внутри этого всплывающего окна будет показываться арбитражный товар (для одного сайта один, для другого - другой), фото товаров есть, текст я предоставлю, ТЗ ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад