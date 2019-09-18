Сайт для поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего труд

Заданиедля дизайнера:

-Сайтдля поиска програмистов на простарах

СНГ для их последующего трудоустройства

в Германии.

-Вцелом по концепции плюс минус делаем

похожий сайт на hiwork.ru– упартнеров не нравиться игрушечный

дизайн и нарисованные персонажи.

-Делаемвзрослый сайт, которое будет создавать

серъезное впечатление.

-Можнопредлагать выкупать фото для коммерческого

использования до 20 долларов за фото.

-Лендингс навигацией по сайту через верхнее

меню.

1.Выкуплендомен workingermany.ruсогласноназванию домена придумать лого. Быть

может просто обыграть надпись +фавикон.

2.Легкий, информативный и дорогой дизайн

(apple.com).. хотя конечно если уверенны в том что

ваш вариант то что нужно, предлагайте.

3.2Блогс преимуществами работы. Нарисовать

иконки к каждому пункту.

4.3Блокможно оформление как на hiwork.ruилипредложить свой оригинальный вариант.

Пример описания вакансии внизу.

5.Остальноесогласно Вашему опыту, логичности и

благоразумию.

нашипреимущества /вакансии/ работа в Германии / контакты

Блок1.

Компания«XXX»предлагает помощь в трудоустройстве

програмистов на территории Германии и

Швейцарии. Услуги нашего кадрового

агентства бесплатны для соискателей.

С нами в Европу!

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2.Блок–нашипреимущества

Преимуществаработы с нами представлянны наглядно

и неоспоримы:

-Легальнаяработа с полным социальным пакетом. Ваш

условия труда, социальный пакет,

заработная плата ничем не будет отличаться

от немецких сотрудников работающих на

схожих позициях.

-Высокаязаработная плата. Программисты имеют

в Германию одни из самых высоких

заработных плат и рабочая ставка имеет

тендецию к росту.

-Профессиональноеюридическоесопровождение наших клиентов;

-Понеобходимости предоставим или поможем

с поисками жилья;

-Превосходноезнание рынка труда Германии и Швейцарии;

-Полноесопровождение трудоустройства -отправильного оформления резюме до

устройства быта в Германии;

-Качественнаяи полная подготовка к немецкому

собеседованию;

-Возможности карьервного роста. Мы

работаем с крупнейшими компаниями,

которые предлагают великолепные

профессиональные перспективы для

хороших программистов;

-Нашезнание Ваше спокойствие. Мы профессионалы

и знаем все подводные камни на Вашем

пути к работе мечты.

3.Блок–открытыевакансии

Наданный момент мы можем предложить нашим

соискателем более 100 открытых вакансий

в сфере IT.Внезависимости от Вашего опыта и квалификации

мы подберем и поможем с трудоустройством

на работу Вашей мечты.

Java

г.Берлин

Вашезадание:

-Работав команде по системе «AGILE»;

-Созданиеновых и доработка существующих

многоуровневых приложений в системе

Java;

-Тестированиеготовых продуктов

-Консалтинг

Вашпрофиль:

-Высшееобразование в сфере IT

-Практическийопыт от 2х лет

-Независимостьи целеустремленность в проектных работах

-Хорошийуровень английского языка

Мыпредлагаем:

-Захватывающиеответственные задачи

-Отличнаярабочая среда в профессиональной команде

-Хорошиевозможности для обучения и привлекательные

карьерные возможности

-гибкийграфик работы

-Регулярныеспортивные состязания компании

-Высокая ЗП и дополнительные пособия

для детей.

4.Блок–работав Германии

ПочемуГермания это лучшая страна для работы

програмистом:

✔ Нормированныйрабочий день и оплачиваемые переработки

это закон, которые в Германии соблюдаются;

✔ Одноиз лучших в мире медицинских обслуживаний;

✔ Мощныйсоциальны пакет. К примеру, еслили вы

проработаете на немецкой фирме два года

и после этого вас уволят, вы будуте

получать целый год 70 процентов вашей

заработной платы и искать новое рабочее

место;

✔ Качественныеи дешевые продукты питания. Благодаря

активной конкуренции среди продуктовых

дискаунтеров в Германии одни из самых

дешевых продуктов в Европе. Продукты

питания, к примеру, дешевле чем в Польше

или Испании.

✔ Массавозможнозтей для внутреннего туризма

–средневиковыезамки, северное море, красивиейшая

природа и невовторимые Берлин, Ганновер,

Мюнхен и не только этим знаменита

Германия. Не забывайте также о том, что

работаю в Германии вы можете совершенно

спокойно путешествовать по Европе, а

дешевые лоукосты сделают это путешествие

весьмо бюджетным и комфортным.

✔ Чистаяэкология –кпримеру 95 процентов электроэнергии в

Германии обеспецивается возобновляемыми

источниками.

✔ Высокоекачество образования для Ваших детей

и для Вас.

✔ Стабильнаяполитическая обстановка

✔ атакже другие, многочисленные пункты.

5.Блок -Контакты

ОтправьтеВаше резюме, напишите нам письмо,

позвоните нам или просто напишите

сообщение нашему представителю в

ватсаппе. Обратитесь к нам любым для

вас удобным способом.

[email protected]

+49 1765555 27 99