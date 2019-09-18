Нужно сделать дизайн лендинга геоквестов, логотип уже есть, нужно сделать 5 экранов примерно. Как стилистика нравится https://winforfun.app/ Тематика похожая как тут https://ubego.ru/ Сразу жду предложений по цене и срокам, для предварительного выбора ...
Сайт для поиска програмистов на простарах СНГ для их последующего труд
Заданиедля дизайнера:
-Сайтдля поиска програмистов на простарах
СНГ для их последующего трудоустройства
в Германии.
-Вцелом по концепции плюс минус делаем
похожий сайт на hiwork.ru– упартнеров не нравиться игрушечный
дизайн и нарисованные персонажи.
-Делаемвзрослый сайт, которое будет создавать
серъезное впечатление.
-Можнопредлагать выкупать фото для коммерческого
использования до 20 долларов за фото.
-Лендингс навигацией по сайту через верхнее
меню.
1.Выкуплендомен workingermany.ruсогласноназванию домена придумать лого. Быть
может просто обыграть надпись +фавикон.
2.Легкий, информативный и дорогой дизайн
(apple.com).. хотя конечно если уверенны в том что
ваш вариант то что нужно, предлагайте.
3.2Блогс преимуществами работы. Нарисовать
иконки к каждому пункту.
4.3Блокможно оформление как на hiwork.ruилипредложить свой оригинальный вариант.
Пример описания вакансии внизу.
5.Остальноесогласно Вашему опыту, логичности и
благоразумию.
нашипреимущества /вакансии/ работа в Германии / контакты
Блок1.
Компания«XXX»предлагает помощь в трудоустройстве
програмистов на территории Германии и
Швейцарии. Услуги нашего кадрового
агентства бесплатны для соискателей.
С нами в Европу!
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2.Блок–нашипреимущества
Преимуществаработы с нами представлянны наглядно
и неоспоримы:
-Легальнаяработа с полным социальным пакетом. Ваш
условия труда, социальный пакет,
заработная плата ничем не будет отличаться
от немецких сотрудников работающих на
схожих позициях.
-Высокаязаработная плата. Программисты имеют
в Германию одни из самых высоких
заработных плат и рабочая ставка имеет
тендецию к росту.
-Профессиональноеюридическоесопровождение наших клиентов;
-Понеобходимости предоставим или поможем
с поисками жилья;
-Превосходноезнание рынка труда Германии и Швейцарии;
-Полноесопровождение трудоустройства -отправильного оформления резюме до
устройства быта в Германии;
-Качественнаяи полная подготовка к немецкому
собеседованию;
-Возможности карьервного роста. Мы
работаем с крупнейшими компаниями,
которые предлагают великолепные
профессиональные перспективы для
хороших программистов;
-Нашезнание Ваше спокойствие. Мы профессионалы
и знаем все подводные камни на Вашем
пути к работе мечты.
3.Блок–открытыевакансии
Наданный момент мы можем предложить нашим
соискателем более 100 открытых вакансий
в сфере IT.Внезависимости от Вашего опыта и квалификации
мы подберем и поможем с трудоустройством
на работу Вашей мечты.
Java
г.Берлин
Вашезадание:
-Работав команде по системе «AGILE»;
-Созданиеновых и доработка существующих
многоуровневых приложений в системе
Java;
-Тестированиеготовых продуктов
-Консалтинг
Вашпрофиль:
-Высшееобразование в сфере IT
-Практическийопыт от 2х лет
-Независимостьи целеустремленность в проектных работах
-Хорошийуровень английского языка
Мыпредлагаем:
-Захватывающиеответственные задачи
-Отличнаярабочая среда в профессиональной команде
-Хорошиевозможности для обучения и привлекательные
карьерные возможности
-гибкийграфик работы
-Регулярныеспортивные состязания компании
-Высокая ЗП и дополнительные пособия
для детей.
4.Блок–работав Германии
ПочемуГермания это лучшая страна для работы
програмистом:
✔ Нормированныйрабочий день и оплачиваемые переработки
это закон, которые в Германии соблюдаются;
✔ Одноиз лучших в мире медицинских обслуживаний;
✔ Мощныйсоциальны пакет. К примеру, еслили вы
проработаете на немецкой фирме два года
и после этого вас уволят, вы будуте
получать целый год 70 процентов вашей
заработной платы и искать новое рабочее
место;
✔ Качественныеи дешевые продукты питания. Благодаря
активной конкуренции среди продуктовых
дискаунтеров в Германии одни из самых
дешевых продуктов в Европе. Продукты
питания, к примеру, дешевле чем в Польше
или Испании.
✔ Массавозможнозтей для внутреннего туризма
–средневиковыезамки, северное море, красивиейшая
природа и невовторимые Берлин, Ганновер,
Мюнхен и не только этим знаменита
Германия. Не забывайте также о том, что
работаю в Германии вы можете совершенно
спокойно путешествовать по Европе, а
дешевые лоукосты сделают это путешествие
весьмо бюджетным и комфортным.
✔ Чистаяэкология –кпримеру 95 процентов электроэнергии в
Германии обеспецивается возобновляемыми
источниками.
✔ Высокоекачество образования для Ваших детей
и для Вас.
✔ Стабильнаяполитическая обстановка
✔ атакже другие, многочисленные пункты.
5.Блок -Контакты
ОтправьтеВаше резюме, напишите нам письмо,
позвоните нам или просто напишите
сообщение нашему представителю в
ватсаппе. Обратитесь к нам любым для
вас удобным способом.
+49 1765555 27 99
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