Дизайн сайта международного консалтинга (юридические услуги)

Требуется только дизайн, разработку не предлагать. Для юридического сайта (международный консалтинг). В приоритете исполнители, у которых в портфолио есть подобные проекты. Без портфолио не рассматривам, так же не рассматриваем шаблонные ответы. Просьба ознакомиться с первоначальной информацией, чтобы потом можно было говорить более предметно. В заявке указывайте стоимость и сроки и процесс работ.