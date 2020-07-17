Дизайн сайта международного консалтинга (юридические услуги)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки1153 просмотра

Требуется только дизайн, разработку не предлагать. Для юридического сайта (международный консалтинг). В приоритете исполнители, у которых в портфолио есть подобные проекты. Без портфолио не рассматривам, так же не рассматриваем шаблонные ответы. Просьба ознакомиться с первоначальной информацией, чтобы потом можно было говорить более предметно. В заявке указывайте стоимость и сроки и процесс работ. 

6 лет назад
dimaivanov1990q
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$250
6 дней
Работа выполнена в оговоренные сроки, согласно тз.
Все отлично! Утвердили быстро, оплата моментальная! Буду рада дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

KnopochkaN
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад