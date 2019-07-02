Редизайн сайта

Требуется только дизайн, разработку не предлагать. Для юридического сайта (международный консалтинг). В приоритете исполнители, у которых в портфолио есть подобные проекты. Без портфолио не рассматривам, так же не рассматриваем шаблонные ответы. Просьба ознакомиться с первоначальной ...