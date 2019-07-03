Сделать дизайн сайта по готовому прототипу в Figma

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки370 просмотров

Сайт не адаптивный. 

Прототип разработан в Figma, дизайн так же нужно делать в Figma. 

Полное описание во вложении.

Figma
6 лет назад
webdancecolor
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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