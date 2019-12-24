Прототип и дизайн Landing page (лендинга)

Нужно сделать изначально прототип сайта, который будет согласовываться с клиентом. Потом по прототипу сделать современный дизайн лендинга.

Описание во вложении.

Разработка должна быть сделана в Figma или Tilda. (при отклике прошу писать где собираетесь делать сайт)