Прототип и дизайн Landing page (лендинга)

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Завершен34 заявки1485 просмотров

Нужно сделать изначально прототип сайта, который будет согласовываться с клиентом. Потом по прототипу сделать современный дизайн лендинга. 

Описание во вложении. 

Разработка должна быть сделана в Figma или Tilda. (при отклике прошу писать где собираетесь делать сайт)

FigmaTilda
6 лет назад
webdancecolor
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

it-avis
Нина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$315
37 дней
Escrow
Отличный исполнитель. Работает целая команда. Работают быстро и всегда на связи. Были сильные затяжки сроков с нашей стороны, но отнеслись с пониманием. Будем обращаться и в дальнейшем.
Было очень интересно работать над разработкой лендинга. На мой взгляд, получился отличный результат - http://slaven.ru/

Заявки фрилансеров

it-avis
Нина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад