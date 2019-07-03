Прототип и текст для лендинга.

Необходимо сделать прототип для лендинга и подготовитьв нём текст (дежурный). Прошупредварительно направить ВАШ образец Брифа, тех.задания и т.п. мне дляосмысления.

Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нуженТОЛЬКО прототип страницы в фотошоп, которую потом уже можно будет позже отдать

дизайнеру (возможно Вам-же). Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1-2 суток.

Без указания цены/сроков заявка рассматриватьсяНЕ будет!

Строго без предоплаты, либо (позже) черезFairPlay.

Оплата: через карту Сбербанка.