Нужно сделать изначально прототип сайта, который будет согласовываться с клиентом. Потом по прототипу сделать современный дизайн лендинга. Описание во вложении. Разработка должна быть сделана в Figma или Tilda. (при отклике прошу ...
Прототип и текст для лендинга.
Необходимо сделать прототип для лендинга и подготовитьв нём текст (дежурный). Прошупредварительно направить ВАШ образец Брифа, тех.задания и т.п. мне дляосмысления.
Обращаю Ваше внимание, что (пока) мне нуженТОЛЬКО прототип страницы в фотошоп, которую потом уже можно будет позже отдать
дизайнеру (возможно Вам-же). Пишите свои цены и сроки. Желательно всё сделать за 1-2 суток.
Без указания цены/сроков заявка рассматриватьсяНЕ будет!
Строго без предоплаты, либо (позже) черезFairPlay.
Оплата: через карту Сбербанка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать дизайн страниц сайта на основе предоставленных эскизов. Важно! Эскизы не являются прототипами страниц, а всего лишь указывают на то какие блоки на страницах должны быть представлены и в каком порядке. В остальном мы ...Завершен6 лет назад
- $150
Задача По приложенному к проекту прототипу создать качественный, продающий дизайн лендинга. Основной цвет #01BD4C (и его оттенки) В дополнение к нему можно использовать другие сочетающиеся цвета. ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Нужен редизайн страницы с каталогом и версткаДизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $130
Сайт не адаптивный. Прототип разработан в Figma, дизайн так же нужно делать в Figma. Полное описание во вложении.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Провести маркетинговый Приветствую, коллеги. Меня зовут Сергей. Я занимаюсь ведением веб-проектов как частное лицо. Ищу специалиста, способного провести маркетинговый анализ и создать прототип лендинга или сайта указанной компании. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в приложенном файлеДизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта музыкальной тематики. Главная страница + десяток внутренних и адаптивные версии под планшеты и смартфоны. Подробности в почтеЗавершен6 лет назад
ссылку на прототип пришлю , чьи работы понравятся, это ленд на 5 экранов . пишите цену сразу и присылайте работы .Завершен6 лет назад
- $30
Требуется проработать дизайн одноэкранной страницы покупки ( выбор пакетов для сайта фоторедактора) в соответствии с ТЗ. Требования к исполнителю: - Наличие портфолио; - Тщательный подбор шрифтов, оттенков, проработка кнопок, внимание к деталям; ...Закрыт6 лет назад