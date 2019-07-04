Для разработки дизайна сайа ITшнику нужен дизайнер

Основная задача разработка идеи в любом удобном виде, включая почеркушку на бумаге ( можно фотошоп, вектор, xd ... ) главное как легче и привычней для уменьшения затрат по времени.

Важно обыграть текст, который прилагаю, для концентрации внимания клиента на нём.

Для общения со мной есть скайп в видео режиме.

Знакомлюсь с прицелом на дальнейшее сотрудничество, это тестовая работа.