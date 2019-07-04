О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга. МЫ ИЩЕМ ДИЗАЙНЕРА НА ТИЛЬДЕ!! для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, ...
Для разработки дизайна сайа ITшнику нужен дизайнер
Основная задача разработка идеи в любом удобном виде, включая почеркушку на бумаге ( можно фотошоп, вектор, xd ... ) главное как легче и привычней для уменьшения затрат по времени.
Важно обыграть текст, который прилагаю, для концентрации внимания клиента на нём.
Для общения со мной есть скайп в видео режиме.
Знакомлюсь с прицелом на дальнейшее сотрудничество, это тестовая работа.
Заявки фрилансеров
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