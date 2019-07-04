Дизайн партнерской программы по продаже трафика

Добрый день. Я пока конструировал набор материалов для главной - в целом получил схему блоков https://drive.google.com/file/d/1uqpcyvTdbHDp44vdSuaw0hGfRoNb4M7t/view?usp=sharing - исходник блока слева и шапки есть (я из них рамку взял). Но в зоне контента не хватает отличия ...