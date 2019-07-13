Дизайн сайта Фабрики кухонь

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки132 просмотра

ТЗ в скайпе.

6 лет назад
uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Отличный исполнитель, потрясающий дизайн! Будем работать еще!
Было приятно поработать с Юрием. Постоянная связь, все правки объяснил. Оплату получил быстро. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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