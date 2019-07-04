Нужно сделать изначально прототип сайта, который будет согласовываться с клиентом. Потом по прототипу сделать современный дизайн лендинга. Описание во вложении. Разработка должна быть сделана в Figma или Tilda. (при отклике прошу ...
Сделать редизайн старого или новый дизайн сайта по обучению
Добрый день!
Необходимо сделать редизайн или лучше сделать новый дизайн для школы программистов ПРОК https://pro-club.org/course
Основной упор сделать на работу с наставниками, игрофикацию, несколько пакетов для каждого курса.
Хочу от исполнителя погружение в бизнес, а не пара часов над визуальщиной макета.
Хочу краткое описание ваших действий, с картинками и прототипами, хочу оформить это в блоге в виде первого кейса над проектами. (только касательно веб-дизайна, программирование опишем сами)
Хочу на будущее развитие и перспективу хорошего компаньона в среде веб-дизайна. (и идеально - наставника для курса по веб-дизайну)
Цена и сроки не важны, работа не горит.
Детальное обсуждение хотелок после первичного собеседования и просмотра ваших работ.
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