Сделать редизайн старого или новый дизайн сайта по обучению

Добрый день!

Необходимо сделать редизайн или лучше сделать новый дизайн для школы программистов ПРОК https://pro-club.org/course

Основной упор сделать на работу с наставниками, игрофикацию, несколько пакетов для каждого курса.

Хочу от исполнителя погружение в бизнес, а не пара часов над визуальщиной макета.

Хочу краткое описание ваших действий, с картинками и прототипами, хочу оформить это в блоге в виде первого кейса над проектами. (только касательно веб-дизайна, программирование опишем сами)

Хочу на будущее развитие и перспективу хорошего компаньона в среде веб-дизайна. (и идеально - наставника для курса по веб-дизайну)

Цена и сроки не важны, работа не горит.

Детальное обсуждение хотелок после первичного собеседования и просмотра ваших работ.