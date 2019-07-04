Сделать редизайн старого или новый дизайн сайта по обучению

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок303 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать редизайн или лучше сделать новый дизайн для школы программистов ПРОК https://pro-club.org/course

Основной упор сделать на работу с наставниками, игрофикацию, несколько пакетов для каждого курса.

Хочу от исполнителя погружение в бизнес, а не пара часов над визуальщиной макета.

Хочу краткое описание ваших действий, с картинками и прототипами, хочу оформить это в блоге в виде первого кейса над проектами. (только касательно веб-дизайна, программирование опишем сами)

Хочу на будущее развитие и перспективу хорошего компаньона в среде веб-дизайна. (и идеально - наставника для курса по веб-дизайну)

Цена и сроки не важны, работа не горит.

Детальное обсуждение хотелок после первичного собеседования и просмотра ваших работ.

6 лет назад
akiraz
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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