Дизайн лендинга по ТЗ на ТИЛЬДЕ

О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга.

МЫ ИЩЕМ ДИЗАЙНЕРА НА ТИЛЬДЕ!! для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам.

ЗАДАЧА: сделать дизайн лендинга, который продает ТВ боксы.

ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА И ТЗ: в файле

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

• 1+ год опыта работы дизайнером лендингов на Тильде

• портфолио с лендингами, близкими по тематике для подтверждение опыта

• сильные навыки в композиции, цвете, типографике и работе с этим всем на Тильде

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, коротко опишите предыдущий опыт работы в дизайне товарных лендингов на Тильде и покажите 2-3 своих наиболее удачных текста.