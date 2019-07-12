Дизайн лендинга по ТЗ на ТИЛЬДЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок369 просмотров

О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга.  

МЫ ИЩЕМ ДИЗАЙНЕРА НА ТИЛЬДЕ!! для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все отдавать вам.  

ЗАДАЧА: сделать дизайн лендинга, который продает ТВ боксы. 

ПРОТОТИП ЛЕНДИНГА И ТЗ: в файле    

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ  

• 1+ год опыта работы дизайнером лендингов на Тильде 

• портфолио с лендингами, близкими по тематике для подтверждение опыта  

• сильные навыки в композиции, цвете, типографике и работе с этим всем на Тильде 

• исполнительность/грамотность/внимательность/высокая скорость выполнения заданий 

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, коротко опишите предыдущий опыт работы в дизайне товарных лендингов на Тильде и покажите 2-3 своих наиболее удачных текста.

Tilda
6 лет назад
YevheniiLiv
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zem1x
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$175
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

zem1x
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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