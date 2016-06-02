Ищу SEO оптимизатора на свой сайт [url=https://tsytron.de/]tsytron.de [/url]сайт сейчас на немецком, хотя задуман на двух языках немецком и русском Что для меня важно: [list][*]определиться с ключевыми словами[*]на их основе составить структуру сайта (он был недавно переделан)[*]возможно написать статьи ...