Основная задача разработка идеи в любом удобном виде, включая почеркушку на бумаге ( можно фотошоп, вектор, xd ... ) главное как легче и привычней для уменьшения затрат по времени. Важно обыграть текст, который прилагаю, для концентрации ...
Технологии:
Пиксельная и векторная графика, html css, svg, анимированные SVG
Можно заказывать логотипы, баннеры и графические элементы для полиграфии и интернета.
С удовольствием работаю в команде с программистом, журналистом так как мы дополняем друг друга.
Надежность и профессионализм гарантирую.
Знание языков: русский, немецкий.
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача написать статью для сайта по теме лендинг Общение в скайпе страница tsytron.de на двух языках текст нужен на русскомКопирайтинг5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен журналист, текстер для написания статей для сайта по разработанным ключам. Мой сайт [url=https://tsytron.de/]tsytron.de[/url] Тема - создание, разработка сайтовКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу SEO оптимизатора на свой сайт [url=https://tsytron.de/]tsytron.de [/url]сайт сейчас на немецком, хотя задуман на двух языках немецком и русском Что для меня важно: [list][*]определиться с ключевыми словами[*]на их основе составить структуру сайта (он был недавно переделан)[*]возможно написать статьи ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для работы с SVG требуеся javaScript специалист со знанием HTML, CSS и особенностей SVG. Предстоит доработка элементов сайта для ИЕ. http://infiniweb.space/swgth/Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу Java script специалиста, работающего на apple и знакомого с svg. [b]Задача[/b]: устранить проблему с анимацией (логотип) на сайте [url=https://tsytron.de/]tsytron.de[/url] На ПС работает хорошо а на Apple не работает ps. общение в скайпеЗавершен6 лет назад
Ищу СЕО оптимизатора для гугла, так как сайт на немецком языке. Сам сайт [url=http://tsytron.de/]http://tsytron.de/ [/url]Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для доработки дизайна сайта [url=http://tsytron.de/]tsytron.de[/url] ищу веб-дизайнера. Общение в скайпе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу специалиста в [b]MODX [/b][b]Revolution[/b] для устранения ошибок. сайт http://tsytron.de/ выдает ошибку в отображении логотипа на разных страницах логотип в SVG общение в скайпеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. [b]Доработать sub navigation[/b] sub навигация вертикальна При клике на елемент а, необходимо чтобы елемент sub ul выезжал и при следующем клике заезжал обратно. 1a [b]Устранить ошибку[/b] В закрытом(узком) ...Завершен8 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима доработка адаптивной шапки сайта. Необходимы знания jScript (jQuery).Завершен8 лет назад
Для создания, доработки адаптивного меню требуется специалист по JScript (jQuery). Такое меню уже существует, хотя можно предложить и свой вариант. Возможно долгосрочное сотрудничество. Когда ширина сайта достигает 600px меню скрывается и открывается click Элемент, клик по которому ...Завершен8 лет назад