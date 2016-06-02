tsytron

Сергей Цитрон tsytron

 
61 годГермания/Штутгарт
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
векторная и пиксельная графика, создание веб страниц, создание шаблонов CMS, анимированное svg

Технологии:

Пиксельная и векторная графика, html css, svg, анимированные SVG

Можно заказывать логотипы, баннеры и графические элементы для полиграфии и интернета.

С удовольствием работаю в команде с программистом, журналистом так как мы дополняем друг друга.

Надежность и профессионализм гарантирую.

Знание языков: русский, немецкий.

HTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Нужен текстер
Приятный в общении человек и ответственный Заказчик! Оплата - в срок, задача понятна! Только положительные эмоции, рекомендую!
Уникальные тексты были написаны в срок, рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Ищу SEO оптимизатора на свой сайт
Рекомендую! Данный заказчик ответственного человек, все, что мы оговорили, то в итоге и получилось. рад сотрудничеству, готов продолжать!
Рекомендую! Работа была выполнена по оговоренным условиям, в срок. Артем всегда готов объяснить свои действия, был рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Ищу Java script специалиста, работающего на apple
Рекомендую к сотрудничеству! Постановка задачи на высоком уровне, оплата своевременно.
Работа выполнена в срок, быстрая коммуникация, я доволен
Ответный отзыв
Volkova86
Рената 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Ищу веб-дизайнера для доработки дизайна сайта.
Отличный заказчик, приятный человек. Подробное ТЗ, своевременная оплата, хорошая коммуникация, рекомендую к сотрудничеству.
Быстро и хорошо, мне понравилось и могу рекомендовать к сотрудничеству
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$16
10 баллов
8 лет назад
Ищу специалиста в MODX для устранения ошибок
Интересный проект, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Работа сделана профессионально и в срок, коммуникация на высшем уровне, могу рекомендовать
Ответный отзыв