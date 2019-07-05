Доработка дизайна

Добрый день есть сайт stokmatrasov точка ru

Необходимо доработать текущий шаблон дизайна сайта. Псд макетов нет, от исполнителя будут требоваться только псд (слои) тех элементов которые будут отрисованы.

Задача:

1. Отрисовать дизайн карточки товаров в списке товаров http://prntscr.com/oati7x, в описании вывести первые 3 хар-ки товаров пример http://prntscr.com/o8y5mv. Т.е. в текущем варианте карточки товаров - мы должны видеть 3 хар-ки и размер скидки в виде иконки в % http://prntscr.com/oatimw - т.е. отрисовать вывод карточки на этой странице http://stokmatrasov точка ru/shop/matrasy/

2. В карточке товара отрисовать вывод старой цены, новой цены, выгоды в рублях, размер скидки в % образец: http://prntscr.com/o8y9r4 - т.е. отрисовать нужно вот эту страницу http://stokmatrasov точка ru/shop/matrasy/matras-askona-l45/

3. В списке товаров и в карточке товара добавить иконку сравнение товаров

4. Доработать дизайн шапки сайта и логотип (логотип можно просто обыграть красивым шрифтом) - т.к. текущий вариант ну слишком скуден....... .... сравните с конкурентами , все информативно у них )

Образец карточки товаров и списка товаров https://hilding-anders.ru/matrasy/