В архиве файл в формате Adobe XD, нужно будет отрисовать примерно по этим наброскам фирменный стиль, дизайн сайта. Отрисовка в Photoshop или XD. В пяти основных разрешениях 1200+, 1024, 768, 640, 360 px. От вас сроки ...
Дорисовать недостающие элементы в лендинге.
Приветствую!
Есть проект в Adobe XD
https://xd.adobe.com/spec/22899e0b-97cb-4d24-5c77-0fa43b3217d7-54b8/screen/36d2ac36-a072-4fc1-a399-cc64b2fdf4b8/Header-10/
Требуется поменять дизайн шапки (желаемый пример во вложении.).
И сделать брендинг страницы (домен будет начинаться с king, потому планирую использовать в шапке векторную графику с нарисованным королем).
Также нужно будет изменить еще пару элементов в лендинге.
Прошу присылать заявки только профи, и тем кто работал в паре с иллюстраторами (возможно нужна будет его помощь, если не найдем pack подходящей графики).
Заявки фрилансеров
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