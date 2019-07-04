Дорисовать недостающие элементы в лендинге.

Приветствую!

Есть проект в Adobe XD

https://xd.adobe.com/spec/22899e0b-97cb-4d24-5c77-0fa43b3217d7-54b8/screen/36d2ac36-a072-4fc1-a399-cc64b2fdf4b8/Header-10/

Требуется поменять дизайн шапки (желаемый пример во вложении.).

И сделать брендинг страницы (домен будет начинаться с king, потому планирую использовать в шапке векторную графику с нарисованным королем).

Также нужно будет изменить еще пару элементов в лендинге.

Прошу присылать заявки только профи, и тем кто работал в паре с иллюстраторами (возможно нужна будет его помощь, если не найдем pack подходящей графики).