Лендинг на Тильде

Добрый день!

Необходимо нарисовать дизайн и сверстать лендинг на платформе Тильда. Контент уже есть. Выходит на 10 экранов

От вас нужна информация по цене и срокам.

В отклике напишите "солнце", так я буду знать, что вы с заданием ознакомлены.

Также приложите ссылки уже сделанных вами сайтов на Тильде.

Картинки не рассматриваем, только готовые рабочие сайты.