"Говорящее изображение" на главный экран сайта

Здравствуйте. Нужно изображение в фоне главного экрана сайта по теме Металлочерепица. Посетитель по картинке сразу должен понять что тема сайта - металлочерепица. Изображение должно гармонично вписаться в существующий дизайн сайта. Вот на эту страницу: https://metallocherepica-n-n.ru/glavnaya/

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