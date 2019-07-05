В архиве файл в формате Adobe XD, нужно будет отрисовать примерно по этим наброскам фирменный стиль, дизайн сайта. Отрисовка в Photoshop или XD. В пяти основных разрешениях 1200+, 1024, 768, 640, 360 px. От вас сроки ...
Редизайн маленького лендинга на 2 блока
https://wforex.ru/startup-bonus
Тема бонус 500
Переделать под "Легкий старт" Бонус новым клиентам. Легкий старт торговли на форекс без вложений, так как мы даем бонус.
Вот то что симпатично
https://ru.freepik.com/free-vector/startup-landing-page-with-a-rocket_4411632.htm
https://ru.freepik.com/free-vector/startup-landing-page-with-a-rocket_4411633.htm
Может есть вообще другое виденье как подать Бонус 500. Рассмотрю и это.
Также есть корпоративные цвета: синий и красный.
Хотелось бы чтобы сильно не выбивалось с концепции, но также должно быть привлекательно для клиентов.
Страница будет использоваться только для рекламы.
С уважением,
Даша.
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