Редизайн маленького лендинга на 2 блока

Здравствуйте

https://wforex.ru/startup-bonus

Тема бонус 500

Переделать под "Легкий старт" Бонус новым клиентам. Легкий старт торговли на форекс без вложений, так как мы даем бонус.

Вот то что симпатично

https://ru.freepik.com/free-vector/startup-landing-page-with-a-rocket_4411632.htm

https://ru.freepik.com/free-vector/startup-landing-page-with-a-rocket_4411633.htm

Может есть вообще другое виденье как подать Бонус 500. Рассмотрю и это.

Также есть корпоративные цвета: синий и красный.

Хотелось бы чтобы сильно не выбивалось с концепции, но также должно быть привлекательно для клиентов.

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С уважением,

Даша.