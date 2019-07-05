Разработка дизайна сайта (адаптивная и декстопная версия)

Привет!

Кто мы: интернет магазин праздничных товаров, на платформе битрикс. Работаем уже очень давно, поэтому понимание этого процесса у нас есть.

Чего хотим: полный редизайн сайта + разработка адаптивной версии под новый дизайн. Как должен выглядеть сайт после, мы "видим" и покажем. Главное это воплотить наше виденье в жизнь :)