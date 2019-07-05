Разработка дизайна сайта (адаптивная и декстопная версия)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок231 просмотр

Привет!

Кто мы: интернет магазин праздничных товаров, на платформе битрикс. Работаем уже очень давно, поэтому понимание этого процесса у нас есть.

Чего хотим: полный редизайн сайта + разработка адаптивной версии под новый дизайн. Как должен выглядеть сайт после, мы "видим" и покажем. Главное это воплотить наше виденье в жизнь :)

6 лет назад
guest_15623357863729
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад
$110
5 дней

Заявки фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
6 лет назад

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