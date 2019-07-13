Всем привет! Необходимо нарисовать дизайн для социальных сетей. Нужно нарисовать для ФБ и Ютуб. Напишите примерную стоимость данной работы. Тематика: аренда футбольных полей. ...
Дизайн для лендинг пейдж
Здравствуйте!
Необходимо нарисовать дизайн-макет для лендинга по предоставлению услуг манипуляторов.
Предпочтения: arendamanipulyatora-spb.ru
Содержательная часть должна соответствовать примеру.
Исходные данные: есть фотографии 3 машин-манипуляторов - их желательно обработать и использовать в дизайне.
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