Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика – юридические услуги. Срок – до завтра, 9.00 по Мск. Стоимость – 2500 руб. Обязательное прикрепляйте свои работы при отписке на проект. ...
Сделать редизайн сайта компании Звено
Требуется сделать редизан сайт zveno-web.ru.
Задача перерисовать текущие блоки, внести правки по ним. А так же нужно нарисовать дополнительные блоки, которых на сайте ещё нет. Есть подробное задание.
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