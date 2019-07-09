Продающий современный стильный ленд

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки304 просмотра

один -два экрана + мобильный вариант

яркий, стильный и современный лендинг

тема цифроваябиржа и заработок

6 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
1 день
отлично сработал! буду обращаться!
Отличный заказчик, всё прошло быстро, приятно с было работать

Заявки фрилансеров

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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