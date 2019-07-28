Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite

Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а также отличительные особенности, узнаваемость.

1. Светлая тема - основная. Белый и светлые оттенки серого, цветовые акценты на отдельных элементах.

2. Желтая тема - все как светлая, но в желтых тонах - для тех кто уже давно привык к старому желтому интерфейсу. Цветовые акценты желательно использовать из светлой темы, чтобы не плодить новые цвета без необходимости.

3. Темная тема - для работы в темноте, а также днем для экономии батареи. Темные оттенки серого плюс цветовые акценты. В идеале и здесь цветовые акценты могли бы быть те же, что и в светлых темах, но видимо придется их модифицировать для темного фона.

Цвета логотипа можно немного подкорректировать, если возникнет такая необходимость.

Система доступна по адресу https://www.forexite.com:8443/TradeRoom/

Цветовая тема выбирается иконкой справа сверху. Имеющиеся там варианты - это недоделанные самодельные заготовки. Наиболее удачными считаем Светлая N, Желтая N, Темная N.

Необходимо зарегистрировать демо или войти в систему через соцсети, чтобы увидеть весь функционал. Есть цвета подсветки изменяющейся вверх или вниз котировки - чтобы увидеть на выходных, надо на вкладке Позиции выбрать BTC/USD, ETH/USD или LTC/USD и открыть форму сделки через контекстное меню. В целом, там довольного много элементов интерфейса - если есть вопросы - пишите, отвечу.

Предполагаемый порядок работы: смотрите систему, делаете скриншоты с разных страниц, изменяете цвета, предоставляете исправленные скриншоты и список использованных цветов. После этого наши специалисты вносят изменения на сервере.

Срок - чем быстрее, тем лучше. В идеале до 10 июля.