Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок192 просмотра

Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а также отличительные особенности, узнаваемость.

1. Светлая тема - основная. Белый и светлые оттенки серого, цветовые акценты на отдельных элементах.

2. Желтая тема - все как светлая, но в желтых тонах - для тех кто уже давно привык к старому желтому интерфейсу. Цветовые акценты желательно использовать из светлой темы, чтобы не плодить новые цвета без необходимости.

3. Темная тема - для работы в темноте, а также днем для экономии батареи. Темные оттенки серого плюс цветовые акценты. В идеале и здесь цветовые акценты могли бы быть те же, что и в светлых темах, но видимо придется их модифицировать для темного фона.

Цвета логотипа можно немного подкорректировать, если возникнет такая необходимость.

Система доступна по адресу https://www.forexite.com:8443/TradeRoom/

Цветовая тема выбирается иконкой справа сверху. Имеющиеся там варианты - это недоделанные самодельные заготовки. Наиболее удачными считаем Светлая N, Желтая N, Темная N.

Необходимо зарегистрировать демо или войти в систему через соцсети, чтобы увидеть весь функционал. Есть цвета подсветки изменяющейся вверх или вниз котировки - чтобы увидеть на выходных, надо на вкладке Позиции выбрать BTC/USD, ETH/USD или LTC/USD и открыть форму сделки через контекстное меню. В целом, там довольного много элементов интерфейса - если есть вопросы - пишите, отвечу.

Предполагаемый порядок работы: смотрите систему, делаете скриншоты с разных страниц, изменяете цвета, предоставляете исправленные скриншоты и список использованных цветов. После этого наши специалисты вносят изменения на сервере.

Срок - чем быстрее, тем лучше. В идеале до 10 июля.

6 лет назад
forexite
Энджи 
54 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

lelemumus
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Отличное понимание задачи и быстрое выполнение с учетом всех пожеланий. Приятно работать, рекомендую!
Спасибо, было приятно с вами поработать.
kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад
$35
2 дня
Escrow
Работа была выполнена в срок.
Отличный заказчик! На моём опыте лучший в вопросе коммуникации, ответы на мои вопросы и обратная связь просто мгновенные! Оплата вовремя, на удобный исполнителю кошелек. В общем исключительно положительные эмоции от сотрудничества. Буду рад снова поработать с Энджи!)

Заявки фрилансеров

lelemumus
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад

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