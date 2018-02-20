lelemumus

Валерия lelemumus

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

forexite
Энджи 
54 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite
Отличное понимание задачи и быстрое выполнение с учетом всех пожеланий. Приятно работать, рекомендую!
Спасибо, было приятно с вами поработать.
Ответный отзыв
RubyAlina_23
Алина 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
$8
10 баллов
7 лет назад
Несложный текст на юридическую тематику. Сложной терминологии нет.
Спасибо большое исполнителю за качество и соблюдение сроков. Рекомендую!
Задача поставлена ясно, оплата пришла в срок, приятно работать с заказчиком. Рекомендую
Ответный отзыв
RubyAlina_23
Алина 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
$8
10 баллов
7 лет назад
Рерайт на юридическую тематику, сложной терминологии нет.
Отличный исполнитель. Выполняет все качественно и быстро. С данным исполнителем можно не боятся. Очень ответственно подходит к заданию. Рекомендую всем и сама буду обращаться.
Задача поставлена ясно, оплата пришла в срок, приятно работать с заказчиком. Рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 2 дней
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