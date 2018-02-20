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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличное понимание задачи и быстрое выполнение с учетом всех пожеланий. Приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно с вами поработать.
$8
10 баллов
7 лет назад
Спасибо большое исполнителю за качество и соблюдение сроков. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена ясно, оплата пришла в срок, приятно работать с заказчиком. Рекомендую
$8
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Выполняет все качественно и быстро. С данным исполнителем можно не боятся. Очень ответственно подходит к заданию. Рекомендую всем и сама буду обращаться.
Ответный отзыв
Задача поставлена ясно, оплата пришла в срок, приятно работать с заказчиком. Рекомендую
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1 отзыв
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