Дизайнер для создания дизайна лендинга

$39
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок381 просмотр

Необходимо нарисовать дизайн лендинга. 

Тематика – юридические услуги. 

Срок – до завтра, 9.00 по Мск. 

Стоимость – 2500 руб. 

Обязательное прикрепляйте свои работы при отписке на проект. 

Приоритет будет отдаваться дизайнерам, которые уже работали с данной тематикой. 

Подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
Ksiksa
Оксана 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Цветовое оформление веб интерфейса торговой платформы Forexite

    Требуется подправить цвета для трех цветовых тем веб интерфейса торговой платформы Forexite TradeRoom. Речь не идет об изменении дизайна, нужно только проверить и исправить или улучшить цветовое оформление. Приветствуется минимализм, удобство работы в системе, а ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для лендинг пейдж

    Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн-макет для лендинга по предоставлению услуг манипуляторов.  Предпочтения: arendamanipulyatora-spb.ru Содержательная часть должна соответствовать примеру.  Исходные данные: есть фотографии 3 машин-манипуляторов - их ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн-макеты

    Отрисовать 3 главных страницы сайта по 4 экрана каждая (больше не нужно), в стилях сайтов  namwolf.org/  kainscott.com/  www.thegomezfirm.com/  На 1ых экранах всех вариантов сделать тематический коллаж про наши услуги со зданием МГИМО ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Лендинг на Тильде

    Добрый день! Необходимо нарисовать дизайн и сверстать лендинг на платформе Тильда. Контент уже есть. Выходит на 10 экранов От вас нужна информация по цене и срокам. В отклике ...

    Tilda
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна сайта (адаптивная и декстопная версия)

    Привет! Кто мы: интернет магазин праздничных товаров, на платформе битрикс. Работаем уже очень давно, поэтому понимание этого процесса у нас есть. Чего хотим: полный редизайн сайта + разработка адаптивной версии под новый дизайн. Как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • !СРОЧНО! Дизайн главной страницы !СРОЧНО!

    Необходимо разработать дизайн главной страницы. Есть прототип https://dviham.axshare.com/#id=r0f53c&amp;p=page_1 Краткое ТЗ https://docs.google.com/document/d/15K3bQ0VdXHCwTUmm-zVDUimTOMFY3KXwg0J5JX2FNlA/edit?usp=sharing Наброски уже есть https://www.figma.com/proto/V9uKx3oUXyRapDPYOcaWPpOG/St-Michael-s?node-id=1%3A15&amp;viewport=-382%2C7389%2C2.0282435417175293&amp;scaling=min-zoom можно брать за основу.  Пожалуйста, не стесняйтесь проявлять творческий подход.  Срок 1-2 дня.

    Node.js
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Web-дизайнер(UX/UI)

    Здравствуйте.  Нужен веб-дизайнер на отрисовку сайта. Типичный каталог.  ТЗ вышлю тем, чье предложение будет интересно. Напишите пожалуйста Вашу цену работы и примерные сроки (на определенный объем). ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад