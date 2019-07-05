Дизайнер для создания дизайна лендинга

Привет! Кто мы: интернет магазин праздничных товаров, на платформе битрикс. Работаем уже очень давно, поэтому понимание этого процесса у нас есть. Чего хотим: полный редизайн сайта + разработка адаптивной версии под новый дизайн. Как ...