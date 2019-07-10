Ksiksa

Оксана Ksiksa

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Дизайн сайтов на Tilda

  • Верстальщик для верстки лендинга

    $24

    Необходимо сверстать лендинг.  Срок – до 10.07.2019, 9.00 по Мск.  Стоимость – 1500 руб.  Обязательно кроссбраузерно.   Также скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису PageSpeed Insights.  ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер для создания дизайна лендинга

    $39

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга.  Тематика – юридические услуги.  Срок – до завтра, 9.00 по Мск.  Стоимость – 2500 руб.  Обязательное прикрепляйте свои работы при отписке на проект.  ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад