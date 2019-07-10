$24
Необходимо сверстать лендинг. Срок – до 10.07.2019, 9.00 по Мск. Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Также скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису PageSpeed Insights. ...
HTML-верстка20 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо сверстать лендинг. Срок – до 10.07.2019, 9.00 по Мск. Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Также скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису PageSpeed Insights. ...
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика – юридические услуги. Срок – до завтра, 9.00 по Мск. Стоимость – 2500 руб. Обязательное прикрепляйте свои работы при отписке на проект. ...