Добрый день, Нам нужен дизайн для магазина. Ссылка: pick4like.myshopify.com Пароль доступа: 12345 Мы порезали функции сайта до уровня который мы будем использовать т.к. нам нужен был ...
Дизайн сайта по прототипу
Тематика сайта: Подбор автозапчастей
Прототип: https://nbmtos.axshare.com/
Есть брендбук с основными рекомендациями.
Дизайн презентабельный и строгий.
Только десктоп версия.
В отклике укажите, пожалуйста, ваши цены и сроки.
Вашим плюсом будет наличие в портфолио работ с автотематикой.
Заявки фрилансеров
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