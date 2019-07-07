Нужен дизайн для интернет магазина

Добрый день,

Нам нужен дизайн для магазина.

Ссылка:

pick4like.myshopify.com

Пароль доступа: 12345

Мы порезали функции сайта до уровня который мы будем использовать т.к. нам нужен был минимальный размер.

Тематика магазина - мобильные аксесуары.

Нужно полное оформление - баннеры, картиноки, логотип, картинка оплаты и т.д.

Точного технического задания нет. Больше надеемся на Ваши предложенеия и опыт. (хотелось бы видеть позитивные эмоции, улыбки на картинках также чтобы хотелось купить))

Некоторые картинки как логотип и оплату лучше сделать в векторе.

Идеально чтоб баннеры были небольшого размера в килобайтах.

Ждем предложений.