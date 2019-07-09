Дизайн лендинга

Доброго времени суток!

Нам необходимо создать дизайн одностраничника на 9 экранов в стиле плоский минимализм. Гамма - холодные тона.

Тематика - курсы программирования.

Необязательно, но было бы не плохо передать атмосферу (ассоциации) школы, института, учебного процесса... если получится.

Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость и сроки на всю страницу и сколько вы берёте за каждый экран.