Дизайн лендинга

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Закрыт58 заявок1233 просмотра

Доброго времени суток!

Нам необходимо создать дизайн одностраничника на 9 экранов в стиле плоский минимализм. Гамма - холодные тона.

Тематика - курсы программирования.

Необязательно, но было бы не плохо передать атмосферу (ассоциации) школы, института, учебного процесса... если получится.

Указывайте, пожалуйста, примерную стоимость и сроки на всю страницу и сколько вы берёте за каждый экран.

6 лет назад
wmgr-developer-s
Николай 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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