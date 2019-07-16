Необходим дизайн 1 простой страницы. Сайт будет состоять только из этой страницы. Данный сайт (страница) нужна для того, чтобы посетитель мог посмотреть какими еще направлениями мы занимаемся. Прототип страницы - http://prntscr.com/odrekx ...
Отрисовка оставшихся страниц в Sketch
Нужно нарисовать на примере полученного в Sketch дизайна оставшиеся страницы сайта.
Есть старый дизайн (там сможете подсмотреть контент) и новый (Лэндинг) что получите от меня.
Всего 9 страниц
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В будущем надо будет сделать мобильные версии этих страниц.
Если можно укажите цену с мобильными и без.
Так же необходимы начальные знания английского, чтобы понимать что и где разместить.
На ваши вопросы и общение со мной на родном и привычном языке (Русском).
Сделать это все надо за 3 - 4 дня.
Буду ждать заявок.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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