Отрисовка оставшихся страниц в Sketch

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки243 просмотра

Нужно нарисовать на примере полученного в Sketch дизайна оставшиеся страницы сайта.

Есть старый дизайн (там сможете подсмотреть контент) и новый (Лэндинг) что получите от меня.

Всего 9 страниц 

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В будущем надо будет сделать мобильные версии этих страниц.

Если можно укажите цену с мобильными и без.

Так же необходимы начальные знания английского, чтобы понимать что и где разместить.

На ваши вопросы и общение со мной на родном и привычном языке (Русском).

Сделать это все надо за 3 - 4 дня.

Буду ждать заявок.

Спасибо.

Sketch
6 лет назад
vlad_vasilevsky
Василевский 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rylskayanastasia
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Работал с Анастасией по поводу дизайна сайта в Sketch. Анастасия отзывчивый и ответственный исполнитель. Все выполнила в срок, хотя с моей стороны сроки были слишком маленькие, за этой ей отдельное, Спасибо. Если думаете обратиться к ней по поводу работы, обращайтесь с полной уверенностью в выполненной работе.
Спасибо за хороший проект. Отличный заказчик. Надеюсь , на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

rylskayanastasia
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад