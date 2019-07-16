Отрисовка оставшихся страниц в Sketch

Нужно нарисовать на примере полученного в Sketch дизайна оставшиеся страницы сайта.

Есть старый дизайн (там сможете подсмотреть контент) и новый (Лэндинг) что получите от меня.

Всего 9 страниц

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В будущем надо будет сделать мобильные версии этих страниц.

Если можно укажите цену с мобильными и без.

Так же необходимы начальные знания английского, чтобы понимать что и где разместить.

На ваши вопросы и общение со мной на родном и привычном языке (Русском).

Сделать это все надо за 3 - 4 дня.

Буду ждать заявок.

Спасибо.